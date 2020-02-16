全方位女孩新生報到！樂天桃猿今日宣布旗下專屬啦啦隊Rakuten Girls新成員，來自藝能界活潑美麗的甜姐兒筠熹將加入Rakuten Girls，並預計在春訓亮相，3月14日全猿主場開幕戰將是筠熹首秀。

筠熹身高158公分、體重43公斤，天秤座。曾經是人氣女團團員，去年以「嗨獎」藝名加入味全龍啦啦隊，新的一年開始改名為「筠熹」，並加入Rakuten Girls。

筠熹當初在日本接受訓練並在日本藝能界發跡，嶄露頭角，演藝生涯參與台日多次大型集會演出，歌舞實力備受注目，熱愛運動以及舞台表演，筠熹全方位的表現將在Rakuten Girls繼續發揮所愛。

對於能夠參與Rakuten Girls，筠熹説：「加入Rakuten Girls這個大家庭對我來說是全新的嘗試，Rakuten Girls要帶動氣氛以及與球迷互動，需要全方位的演出，對我來說是個挑戰，我一定全力以赴！過去的三連霸我來不及參與，未來我希望可以跟各位10號隊友一起加油，請大家多多指教！」

Rakuten Girls將在2月27日開始全體春訓，3月14日開幕戰全體Rakuten Girls都將參加，在全猿主場首度亮相。

(中時 )