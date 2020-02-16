《Yahoo Sports》記者艾森柏格16日爆料，美國時間24日在洛杉磯史坦普中心舉行的「小飛俠」布萊恩追悼會，門票才開放販售不到24小時，就有超過9萬人登記爭搶，早已遠遠超過史坦普中心2萬人的觀眾容量，只能進行隨機抽取。

畢竟史坦普中心的座位容量最多只有2萬人，其中不少座位還要留給布萊恩的親友、NBA球星與其他受邀貴賓，所以史坦普中心的售票單位最後只能從登記購票的球迷當中隨機抽取，只有抽中的球迷才有權利購票，門票也不可轉讓他人。

這次布萊恩與其他墜機罹難者的追悼會，所有門票收入都將捐給曼巴與曼巴姑娘體育基金會，讓追悼會門票如此搶手的主因，除了球迷都想進場追悼永遠的「黑曼巴」，也因湖人並不希望球迷屆時聚集在場外，所以不會在場外大螢幕直播。

布萊恩追悼會的舉辦日期，是在美國時間2020年2月24日，都具備紀念布萊恩與他的二女兒吉安娜的深刻意義，因為「20」代表著布萊恩與他的妻子瓦妮莎相識20周年，「2」是代表吉安娜球衣背號，「24」則是布萊恩後半段生涯的背號。

(中時 )