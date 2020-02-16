大陸血友病童因受制於兩岸官方包機回台問題，仍談不攏，媽媽也是相當心急，近期就在臉書PO出一篇分享文，大讚陸方中共政府，開嗆台灣白癡、垃圾、低能兒比例越來越高，雖然沒有指名族群，但高分貝言論，引起部分挺綠網友爆氣，跑到她臉書去洗版。

原來該名女子是一位陸配，日前在臉書PO文感謝海基會、台商協會的會長、高雄醫學大學附設醫院特殊血液病防治中心，甚至轉發某親中國大陸人士，楊博裕「我是中國人」的文章，昔日更PO文發表小孩自稱「鮮奶比台灣好喝」等等言論，但全文通篇都沒感謝台灣政府和暗中相助的蔡英文總統，引起英粉不滿，前兩天密集跑到該陸配臉書底下留言。

因洗版網友留言太多，僅節錄部分留言，「爽用台灣健保，然後回來罵台灣，怎不滾回去中國大陸」、「12月就有肺炎病例傳出，還往中國大陸跑，帶有病的兒子涉險，事後連感謝政府、總統都不會，一點責任歸屬感都沒有！」、「典型蛀蟲思維，一有事就跑回台灣用健保！」、「愛留對岸趕快移民，別浪費資源」。

但臉書也有少部分網友緩頰「孩子是無辜的，台灣還是要有同理心」、「她說法也不完全錯，兩岸官方斷交流，蔡政府的確沒幫到甚麼忙」、「海基會幫最多是真的」。

(中時電子報)