苗栗縣政府衛生局通令全縣18個鄉鎮市衛生所，自16日起開賣實名制口罩，三義鄉衛生所開賣1個小時就完售大人口罩。〔衛生局提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣政府衛生局通令全縣18個鄉鎮市衛生所，從16日起全面開賣實名制口罩，開賣首日，多數衛生所都在1個小時左右完售250個口罩，由於衛生所受命開賣實名制口罩，販售時間包括周6、日，員工為此必須輪班停休。

衛福部自本月6日推出購買口罩採實名制，由全國健保藥局負責販售，但因部分健保藥局因故無法協售，為方便民眾購買口罩，衛福部再擴大實名制口罩販售點，要求各鄉鎮市區衛生所全部投入。苗栗縣衛生局隨即通令全縣18個鄉鎮市衛生所，從16日起開賣實名制口罩。

衛生局表示，到衛生所購買實名制口罩，民眾需準備健保卡及10元硬幣一枚，身分證最末碼為單數者可在周1、3、5、及周日來購買，雙數則在2、4、6及周日購買，每個人限購2片口罩，每一周可購買一次。

開賣首日，18個鄉鎮市衛生所都協調人員輪班停休協助販賣口罩，像三義鄉衛生所為防開賣首日出現人潮，還特別排了4位員工停休專門處理販賣口罩業務，結果早上8點開始發號碼牌，接著就開始發售口罩，一個小時左右就賣光200個大人口罩，只剩部分兒童口罩。

(中時 )