新冠肺炎案例在各國不斷攀升，國際旅客紛紛取消旅遊行程，台灣也大受影響。國內一家專門接待歐美旅客的金界旅行社上周接待一團來自法國的旅客，九天行程玩下來，法國旅客紛紛表示，台灣防疫做得比法國還好。

先前有觀光學者呼籲，如果疫情能控制住，將有效避免台灣淪為疫區形象，對台灣形象及觀光發展都有幫助。台灣防疫到底做得好不好？金界旅行社接待一團從法國直飛來台的13人旅行團，2月7日至2月15日，共玩9天，昨日深夜結束行程返家。旅客返家前透露，台灣防疫讓他們很放心。

旅客GUETIENNE MARIE表示，原本計畫去菲律賓，後因地震跟火山爆發，最後選擇來台灣，來台灣是最好的選擇；LE CHEVREL GUY則說，來之前就知道台灣疫情，非常相信台灣的防疫措施，台灣的旅行社有提供消毒跟口罩，防疫做得比法國還好。

GRUT夫婦指出，第一次看到亞洲人帶口罩是在法國戴高樂機場，法國人不戴口罩，大家都笑稱，亞洲人戴口罩是為了保護他們沒生病的人。來台灣後，覺得台灣防疫做得好，隨時有口罩、隨時用酒精清潔，玩得很放心、放鬆。

導遊說，九天行程中，法國旅客印象最深刻就是平溪放天燈活動，也喜歡在台東老爺飯店泡腳、看卑南族表演，大家也去了花蓮太魯閣，跟太魯閣族一起跳舞，最後一天上台北市陽明山、接著去北投泡腳，法國人覺得泡腳很新奇，且一致對101鼎泰豐給予好評；儘管法國人不太習慣台灣的天氣，容易下雨，也吃不太習慣糯米飯，總體來說，法國旅客來玩後，對台灣人的印象是尊重人、有禮貌，也很親切。

金界旅行社董事長張李正琴指出，很多歐美旅客因疫情關係取消行程，而該團是法國一家專門推廣台灣的旅行社的客人，所以公司非常重視，準備安全包，包含口罩、消毒液、乾洗手，巴士上隨時隨地量體溫，一路玩九天，最重要的就是讓法國旅客有好的感受。

(中時 )