袁姓女子與已婚男同事婚外情後產下1子，導致新婚男同事家庭破裂，士林地院日前審結，認為袁女法院審理之初仍否認犯行，若再給予緩刑，恐難達到警惕的效果，依相姦罪判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，可上訴。

袁姓女子與同公司不同分店的同事交往，2017年12月間男同事與另外1名女子結婚，兩人仍藕斷絲連，前年4月間，兩人在男同事家發生性關係，之後產下1子，男同事遭妻子發現後現已離婚，元配控告袁女通姦罪。

袁女開庭審理之初，辯稱不知道男同事已結婚，曾看到男同事身分證配偶欄是空白，主張不知道男同事己婚。但法官傳喚證人，證實有同事曾善意提醒，男同事剛結婚，而且依袁女說法，看身分證的時間點是在通姦後1個月，顯見袁女早知男同事已婚。

辯護人主張，袁女年紀輕輕就懷孕產子，現在無業在家，小孩由父母幫忙撫養，希望法官能以情堪憫恕予以減刑，不過，法官認為元配新婚不到1年，就蒙受巨創並以離婚收場，而且雙方因和解金談不攏，袁始終無法獲得原諒，不宜給予緩刑。

(中時 )