大陸國家衛健委專家組成員王廣發上月赴湖北武漢工作後確診新冠肺炎，懷疑病毒透過眼結膜進入。武漢大學人民醫院研究團隊近日發表論文指，臨床數據顯示，新冠病毒不會通過結膜傳播，良好的臨床保護措施可有效切斷傳播途徑。

據港媒報導，研究團隊分析該院上月17日至28日收治的25名男性及42名女性患者，他們多數是醫護人員，尤其是女護士。當中只有1名確診患者的結膜拭子樣本呈陽性，另外2名確診患者可能陽性，但他們均沒有眼部症狀。陽性反應患者是醫院急救車司機，他曾在沒有保護下，接觸隔離患者。其中一名可能陽性反應患者是一名懷孕36周女醫生，她曾接觸確診新冠肺炎患者。

此外，論文亦分析6名因病人而感染的醫生，指他們的結膜拭子測試均是陰性。其中一人是女麻醉師，因發燒、咳嗽、眼睛發紅、發癢及出現分泌物而入院。她為確診新冠肺炎病人插管麻醉時僅戴着外科口罩、帽子及手套，沒有戴上護目鏡、防護服等防護裝備，結果手術後出現眼部症狀。為該名新冠肺炎病人施手術的2名外科醫生，其後亦不幸中招，但他們沒有眼部不適。

團隊指出，全身麻醉涉及氣管插管，可能會增加病毒感染的風險，但研究結果表明新冠肺炎患者結膜炎的發生率不高。醫護人員必須戴口罩、護目鏡、防護服及手套，與病人接觸後注意手部及臨床環境消毒，防止交叉感染。

由於結膜囊拭子的陰性結果可能受採樣量和時間的影響，且病毒測試存在一定的假陰性率，因此需密切關注患者的進展，並應該確定處於恢復期的患者是否存在新冠病毒以及結膜的感染性。

(中時 )