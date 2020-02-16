30歲吳姓女子與8歲女兒及6歲兒子今(16)晨被發現在房內輕生，子女雙雙身亡，吳女則仍有意識，目前在醫院搶救，現場也發現大量疑似抗憂鬱藥物，藥袋中可見診所開出200多錠藥量，但現場僅剩20多錠，詳細死因仍待進一步釐清。

據了解，警消人員到場時，2名孩童躺在床鋪，面部向上，遺體呈現冰冷，已明顯死亡，現場並無外力入侵跡象，孩童身上也無明顯外傷，至於吳女則意識不清躺在一旁，無生命危險，另現場也發現一包精神科藥物。

經查，吳女1月底曾前往蘆洲某精神科診所就診，並拿取200多錠藥物，主要為抗憂鬱之用，但有嗜睡的副作用，而命案現場僅剩20多錠，上週社會局也曾接獲吳女情緒不穩的通報紀錄，由於吳女仍在昏睡中，尚無法詢問，檢警也預計在下午報驗2名孩童遺體，進一步釐清案情。

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(中時 )