郭品超近期接連推出戲劇作品《將夜2》及《枕上書》，他認為自己在《將夜2》角色個性「高冷霸氣」，《枕上書》則是「暖男仙氣」，兩個角色個性極具反差。談及在《枕上書》中與迪麗熱巴對戲，坦言迪麗熱巴太漂亮了，對戲時心中很緊張，心臟一直蹦蹦跳，「好在我見過大風大浪，把這樣的情緒壓抑住，沒被大家看出來。」

郭品超在《枕上書》中演出暖男。（圖／WeTV提供）

他也說與同劇演員高偉光認識了十多年，兩人因拍雜誌而認識，回憶起當時情景，郭品超直說，「很難得遇到比我高的人！」身高188公分的他，碰上191公分的高偉光，讓他印象深刻至今，兩人第一次拍雜誌的合照還留著，也笑虧高偉光沒他帥。

郭品超在《將夜2》中飾演二師兄，頭頂戴了高達25公分的高冠。（圖／WeTV提供）

一場郭品超要高處「吊威牙」(吊鋼絲）落下，只見導演搬來電扇狂吹，讓絲質戲服隨風擺動，直呼覺得夢幻。郭品超透露在《枕上書》飾演西海二皇子，大概是整部戲最多話的一個人，「可以說個三頁紙都說不完！」

而在《將夜2》飾演二師兄，郭品超則頭頂戴了高達25公分的高冠，他透露，「為了頭頂這個冠，定了三次妝，188公分身高再配上這25公分的冠，鏡頭前都要出框了！」由於高冠有點重量，讓自己轉頭走路變得困難，笑說二師兄這個角色幾乎都用鼻孔在看人。該劇將在WeTV播出。

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(中時電子報)