日本政府日前同意我國可派專機將鑽石公主號的台灣人接回國，目前還在溝通相關細節。對於接回台灣的乘客需不需要再隔離？ 駐日代表謝長廷今（16）天表示，這屬於防疫專業，如果防疫中心決定需要隔離，那就是決策，「只要事先講清楚就好」。

鑽石公主號感染新冠病毒肺炎人數持續增加，謝長廷昨天透過臉書發文指稱，依檢疫相關規定，如果是在19日之前離開，乘客回到自己國內，仍須隔離，如果過了19日，且檢查結果為陰性，「那麼他們在日本就可以自由行動，搭公共運輸工具了，回自己國家也沒有再隔離的道理。」引發爭議。

謝長廷今天在臉書表示，針對昨晚的臉書，網友回應很多，可見大家對這個事情都很關注。我們駐日代表處的功能，就是執行國內決策，全力和日本溝通，並站在第一線保護國人的權益，反應船上國人的需求，給予慰問以及精神支持。

他說，接回台灣的乘客需不需要再隔離？如果防疫中心決定需要隔離，那就是決策，只要事先講清楚就好。再來就是執行。從現在開始到包機回到台灣，有很多作業必須進行，也有很多風險和困難，代表處會配合日方及防疫指揮中心妥善的完成，也會照顧好國人的隱私。

(中時 )