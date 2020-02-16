The crowd's reaction when they found out AG lost. pic.twitter.com/cIJGHNhZhj — SportsCenter (@SportsCenter) February 16, 2020

當魔術前鋒阿隆戈登16日在今年灌籃大賽最後一扣，飛越塞爾提克226公分中鋒佛爾扣籃成功，全場觀眾都認定都以為戈登鐵定奪冠，沒想到他竟以1分飲恨敗給熱火前鋒德瑞克瓊斯，也讓戈登賽後怒嗆，「我不知道誰給我9分，我會找到他們的！」

阿隆戈登口中在最後一灌只給他9人的評審，分別是前熱火球星韋德、傳奇球星「大鏢客」皮朋與電影「黑豹」男主角查德維克博斯曼，其中韋德的身分最有爭議，畢竟他才剛從熱火宣告退役沒多久，在今年灌籃大賽評分時，難免給人偏袒瓊斯印象。

「飛越一個226公分傢伙，這絕非易事，但我才得多少分，47分？拜託，這在搞什麼鬼？」阿隆戈登表示，「灌籃大賽的得分應該累積，我連拿5個50分滿分，這比賽早該結束了，到底是誰主辦的？如今我的灌籃大賽結束了，下個目標是三分球大賽。」

甚至評審之一的美國饒舌歌手兼演員凡夫俗子(Commom)，也在賽後接受《ESPN》記者拉夢娜訪問時爆料，「我們都以為最後一灌仍會打成平手，我們當時都在喊平手了、平手了，但是有人沒做正確的事情，我不知道是誰。」擺明暗示有人胡亂給分。

(中時 )