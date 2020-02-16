針對昨日台中首度傳出居家檢疫者趴趴走事件，台中市長盧秀燕今天強調，台中市必須居家檢疫者約2千位，她很感謝居家檢疫的市民配合政府防疫政策，中市府也允諾針對防疫，一定做到滴水不漏。針對昨天發生的首例，盧強調一定會妥善處理，此外，中市太平里幹事認真負責，第一時間發現林姓居家檢疫者趴趴走，警方、衛生所等人防疫人員迅速蒐證、到場處置，市府都會好好表揚。

台中市太平區30歲林姓男子本月9日入境，需配合居家檢疫14天，到24日才期滿，但該民眾昨天近中午外出1小時20分，警方獲報到場確認林姓男子不在家。林姓男子返家後雖表示，他只是出去一下子，但台中市衛生局確認，林姓男子是台中市首例違反居家檢疫個案，將依傳染病防治法開罰。市府表示，中市太平里幹事已經一再提醒告誡轄區受居家檢疫對象，在期間不得外出，但林姓市民仍不理會，里幹事立即通報民政系統、轄管警察局前往會同查訪，並通知衛生局到場處置。

台中市府表示，太平派出所由副所長帶班前往會同查訪，確認林姓市民不在家，經現場電話聯繫林姓市民，並全程錄影音蒐證及通知衛生所護理長到場處置，林姓市民隨後在昨天中午12時37分返家，雖然林姓市民健康狀況良好，無發燒相關症狀，但已經違反防疫規定。

因應新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心公布，自2月6日起，自中港澳入境旅客，須居家檢疫14天，期間均由民政體系每天關懷一次，並不得外出，違反居家檢疫者，依傳染病防治法第58條規定，處1至15萬元罰鍰；與確診個案有接觸者，須居家隔離14天，期間由衛生單位每天關懷2次且不得外出，運用智慧科技針對居家檢疫及居家隔離者進行定位，違反居家隔離者，依同法第48條規定處六到卅萬元罰鍰。

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(中時電子報)