國民黨主席參選人郝龍斌為加強輿論戰，陸續公布主打「年輕牌」的新發言人團隊，包括總發言人江岷欽，及台北市議員戴錫欽、徐巧芯、鍾沛君、南投縣議員張嘉哲等藍營青壯派。不過，也角逐黨主席的藍委江啟臣今日表示，國民黨確實需要推動黨員年輕化，但更重要是從內部改造起。他還說，如何吸引年輕人？不是只有靠外表、靠找幾位年輕人來當花瓶，做個樣子，一番話也被外界解讀，是暗酸郝龍斌新發言人團隊，郝江競逐的火藥味漸濃。

儘管受到新冠肺炎疫情影響，此次國民黨主席選舉的曝光度明顯大受影響，但藍委私下透露，郝江兩人競逐廝殺激烈程度更勝於往年黨主席選舉。例如，在國民黨定調競選「絕不准請客、送口罩」後，媒體就踢爆力挺江啟臣的中央委員連勝文以「過50大壽」之名，在2月13日宴請藍營黨代表，但連勝文生日卻是2月3日「顯非單純慶生」。

藍委私下透露，連陣營對此事高度不滿，嗆聲爆料者要查就查，探查消息來源後，懷疑是對手陣營有意操作。江啟臣雖未現身該場壽宴，但一番年輕人不是只有擔任發言人的說法，瞄準郝龍斌的火藥味破錶，藍營內也傳出江不排除是替連勝文報「一箭之仇」的解讀。

江啟臣今天在受訪時指出，他之前提過國民黨輸在年輕選票，但如何吸引年輕人？這不是只有靠外表、靠找幾位年輕人來當花瓶，做個樣子，這絕對不是辦法。針對媒體追問，江啟臣是否暗指郝龍斌年輕發言人團隊是「花瓶」，江則回應，除了給年輕人機會，也要授權給年輕人、接受KPI評比，甚至進一步競爭，年輕人才有挑戰、進一步升級，甚至有選擇的機會。

給年輕人的方式很多，但不見得是只有對外發言工作。他的幕僚團隊大部分都比他年輕，隨行秘書大學才剛畢業，可以發現他們思維、想法、做事方法與自己都不見得一樣，他個人很享受在這種團隊中的感覺。

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(中時電子報)