新冠肺炎疫情蔓延全球，全民杯弓蛇影，遇從疫區來的人都退避三舍，雲林縣口湖鄉一對母女，從澳門搭機回台，沒有接受隔離還到處趴趴，嚇得村人向相關單位舉報，經查該母女適用疾管局2月2日發布的自主健康管理，若外出要全程戴口罩。

由於鄉下人口不多，左鄰右舍互動又密切，家戶之間幾乎沒什麼祕密，該對母親是名陸配，上月獨自帶著女兒回大陸省親，母女2月4日輾轉從澳門搭機返台，不但沒有在家隔離，還出門逛菜市場、覓食等，正值疫情發燒之際，嚇得村人紛紛走避，並向村長舉報。

村長緊急向口湖鄉公所再轉雲林縣衛生局通報，經調查，該母女入境時間適用自主健康管理規定，盡量不要出門，如果真的需要出外，要全程戴口罩，和隔離、檢疫不同。

此外，臉書社群有人反應有寳瓶號乘客返家後未載口罩在街上趴趴走，經雲林縣衛局了解，中央流行疫情指揮中心2月8日公布寶瓶星號旅客採檢均為陰性，可返家並自主健康管理14天，自主健康管理者需盡量避免外出，如因上班等因素仍須外出，應全程配戴外科口罩、落實呼吸道衛生及咳嗽禮節，每日早晚各量一次體溫，期間如有出現不適症狀，必須撥打1922專線並依指示就醫。

雲林衛生局長曾春美表示，該船乘客並不像居家隔離、檢疫個案不得離開居住處所，至於如有未戴口罩即出門情事，請發現民眾撥打1922或雲林縣衞生局防疫專線（05）5345811具體反映，衛生局將即刻派員實際了解，依法處理。

(中時 )