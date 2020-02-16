美國郵輪「威士特丹號」爆出首例新冠肺炎個案，該船在2月4日曾停靠高雄港，引發人心惶惶。對此，高市衛生局16日表示，當時船上有38人發燒沒下船，其餘200多名遊客下船後，包了60多部小黃到高雄各大景點，呼籲當天載過這批旅客的運將，主動向防疫單位聯繫，但目前尚未掌握該確診個案究竟有無下船。

針對這名確診個案行蹤，潘炤穎表示，必須等中央流行疫情指揮中心向馬來西亞取得資料後才能確認，是否曾經下船、如何被傳染及到過哪邊。至於是否比照「鑽石公主號」在基隆的模式，也發出「細胞簡訊」示警，將等候中央傳達相關指示。

針對這60多部小黃，潘炤穎表示，已交通局協助掌握計程車司機名單，因為載過這批乘客，相對感染風險較高，呼籲2月4日曾搭載「威士特丹號」的計程車司機，儘速與衛生局或交通局聯繫，進行釐清船上旅客曾到過哪些景點停留，以及配合後續居家檢疫等措施。

台灣港務公司則說，將向移民署調資料，掌握當時確切有多少旅客下船，以及這名確診病患是否也有下船觀光。

(中時 )