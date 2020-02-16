國際油價跌勢趨緩，中油宣布國內柴油價格每公升調降0.1元，汽油價格則持平、不變。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升24.9元、95無鉛汽油每公升26.4元、98無鉛汽油每公升28.4元、超級柴油每公升22.6元。

中油指出，本週調價指標7D3B週均價從每桶54.32美元微幅回升至54.39美元，較台幣兌美元匯率升值0.122元，國內油價依公式計算跌幅為0.22％；92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，汽油價格不調整，柴油則調降0.1元，足額調整。

因市場對OPEC+擴大減產，以及大陸武漢肺炎疫情受控預期轉趨樂觀，國際原油價格連續三天謹慎回升，紐約商業交易所（NYMEX）3月原油期貨2月13日收盤上漲0.5％，成為每桶51.42美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也回升1％，每桶56.34美元。

石油輸出國組織（OPEC）最新月報指出，受到中國大陸爆發新冠肺炎疫情影響，連帶提高大陸及全球經濟不確定性，進而妨礙全球石油需求的增長，推估2020年全球石油需求將年增99萬桶/日，此較前月的預估下調23萬桶/日。

另，美國能源部日前發佈的最新月報則推估，今年全球石油需求將年增103萬桶/日，也較前月的預估下調31萬桶/日。

石油輸出國組織及俄羅斯等參與減產協議的產油國（OPEC+）上週召開聯合技術委員會，並作出今年第2季擴大減產60萬桶/日的建議。最新消息顯示，在與俄羅斯能源部長諾瓦克進行的會議當中，多數俄羅斯石油企業支持延長減產至第2季。

(工商 )