新冠肺炎疫情影響全球，世界衛生組織（WHO）對我標示錯誤引發多國拒絕中華民國人民入境，歐洲多國國會議員，近日紛紛致函WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表達嚴正關切並要求更正；外交部15日對此表達感謝。

包括捷克、立陶宛、愛沙尼亞、德國、荷蘭、愛爾蘭、奧地利、斯洛伐克、匈牙利及西班牙等10國國會友臺小組主席及成員共105位跨黨派議員，近日聯名或個別致函譚德塞，針對WHO將臺灣錯誤標示於中國項下，導致義大利暫停與台灣直飛航班表達嚴正關切並要求更正，同時呼籲WHO應儘速邀請臺灣參與本年度世界衛生大會（WHA）。此外，蘇格蘭議會友台小組主席等7位跨黨派議員也於蘇格蘭議會提出友我動議，支持臺灣以觀察員身分參與WHO會議，以共同對抗疫情。

外交部表示，歐洲國會友人積極助我國，除表達誠摯感謝外，並將持續深化國際合作，致力開拓我國參與WHO的空間，使全球防疫無漏洞。

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(中時電子報)