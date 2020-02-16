副燈「爵士好鼠喜迎親」設計成眨眼模式，眨眼時會秀出照片。（交通部觀光局提供／陳淑娥台中傳真）

廉政主題花燈「永晝島向陽之丘」，呼應聯合國反貪腐公約。（交通部觀光局提供／陳淑娥台中傳真）

2020台灣燈會開幕迄今吸引大批遊客造訪，交通部觀光局特別於后里花博森林園區「科技燈區」，設置廉政主題花燈「永晝島向陽之丘」，呼應聯合國反貪腐公約，「向陽之丘」取其向日葵隨陽光迴繞特性，展現我國追求「陽光」及「透明」政治堅定信念。

觀光局表示，除了主題花燈「永晝島向陽之丘」外，廉政花燈旁也設了廉政活動宣導攤位，以「你我攜手 廉潔永晝」為主軸。燈會期間每天下午1點30分至晚上9點期間，民眾只要在活動攤位排隊掃瞄AR實境相框，就可和「喔熊」互動拍照，並將照片上傳FB「交心廉響曲，掃進心坎裏」粉絲頁，就能獲得燈會限量獎品。

另外，台灣燈會結合智慧系統，副燈「爵士好鼠喜迎親」設計成眨眼模式，眨眼時會秀出照片，相當逗趣！民眾只要拍攝上傳照片，照片就會顯示在燈座眼睛，只不過，因現場上傳照片太多，也不是每個人的照片都能成功秀出來。

(中時 )