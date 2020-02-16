民眾黨立委蔡壁如與邱臣遠今（16）日在臉書貼出一起外出跑步運動的影片，並在片中宣傳民眾黨在立法院新會期將推動的「一憲二法」，下修參政權；蔡壁如指出，如今資訊發達快速，青年所蒐集的資訊能量大幅提高且快速，參與公共議題討論的頻率上升且年齡降低，顯示台灣已邁入成熟之公民社會，因此須先將憲法對年齡的限制拿掉。

蔡壁如解釋「一憲二法」指出，一憲就是《中華民國憲法》，依目前規定國民年滿18歲就有應考試服公職的權利，且須負完全的刑事責任，但要年滿20歲才開始擁有選舉權，以及年滿23歲才具被選舉權；但鄰近國家如日本、韓國等亞洲自由民主國家，多數皆賦予年滿18歲之公民有選舉權，因此民眾黨主張修改。

邱臣遠指出，「二法」則是拿掉憲法中的年齡限制後，由《總統副總統選舉罷免法》以及《公職人員選舉罷免法》加以規範，將其回歸至選罷法，修正降低選舉及被選舉權年齡門檻，未來要變更時只須修法，而不必更動修法門檻更高的《憲法》；邱指出，我國應當順應世界潮流，降低青年參政門檻，下修至18歲。

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(中時電子報)