全國上下忙著防堵新冠肺炎疫情，但卻有居家檢疫者外出失聯，台北市長柯文哲因此說重話「真的不行就用電子手銬」，對此新北市長侯友宜今(16)表示，「沒有這個必要」，應將心比心，以關懷方式幫助。

侯友宜指出，全國居家檢疫量最多的就是新北市，截至昨天有3822個，對於居家檢疫者，應居家關懷及訪視，以同理心幫助，如果有故意、不遵守規定，當然採取強硬措施重罰，甚至公告查及。

對於以電子腳銬方式監控，侯友宜說，「我覺得沒有這個必要，畢竟他需要被關懷、需要配合政府的政策」，以新北市來講，只有一個香港人不聽勸阻，填的資料不全才找不到人，應該也不是有意為之，「所以跟一般的通緝犯、犯罪者不一樣，不可以這樣比擬。」

另對於內政部長徐國勇說，以通緝犯和重大刑案規格找尋失聯者，侯友宜認為，居家檢疫跟通緝要犯不一樣，只要積極的協尋，相信都可以找得到，目前新北失聯的，都能在一天找回，表示他們不是故意隱匿，「以現在的追緝能力，我們可以公告，絕對可以把它查捕到。」

侯友宜也表示，前陣子提出紓困專案，不等中央就先做了，因為很多小商店、觀光產業已受到大大的影響，並提出六大原則「急、速、寬、減、補、平」，與民眾共體時艱，度過難關。

(中時 )