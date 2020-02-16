陸疫情防控 財政補助資金逾900億人幣 13:332020/02/16 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據《人民日報》報導，為保障各地疫情防控資金需要，大陸財政部預撥2020年第二批新型冠狀病毒肺炎疫情防控補助資金80億元（人民幣，下同），支持各地開展疫情防控相關工作，其中對湖北省預撥35億元。截至14日各級財政已安排疫情防控補助資金901.5億元，其中大陸中央財政安排252.9億元。 (旺報 ) #疫情 #資金 #財政 #補助 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情黑天鵝來襲 A股反迎機遇 04:092020/02/12 焦點新聞 彰化銀行因應新冠肺炎疫情 推出六大紓困方案 20:052020/02/12 財經 2020武漢風暴》習3度召開政治局常委防疫會議 首要目標：穩經濟 20:092020/02/12 兩岸 坐等瘟神離開 A股有望衝一波 04:092020/02/13 焦點新聞 軍機擾民補助 里長怨條件苛 04:102020/02/13 地方新聞 不怕疫情影響房地產 他預期大台中房市未來5年將持續爆發 17:242020/02/13 生活 勞動部受理108學年度第2學期 失業勞工子女就學補助 16:452020/02/14 生活 日菲旅遊 成第二重災區 04:102020/02/15 生活新聞 雙因素壓頂 1月新增房貸料減 04:092020/02/16 財經要聞 日官方承認 新冠肺炎將在日流行 01:192020/02/16 國際大事 財經熱門新聞 期交所董事長許虞哲去世 享壽67歲 - 財經 疫情凶猛為何美股逆天？這數字洩底 - 財經 陸「苦日子」要來了…這3字讓台灣這總統不爽 - 財經 獨家》桃機董座王明德屆齡不延任 民航局林國顯恐是大黑馬 - 財經 - 工商 黑天鵝毀了貿易協議！ 北京兩頭燒...災難在後頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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