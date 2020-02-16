據《人民日報》報導，為保障各地疫情防控資金需要，大陸財政部預撥2020年第二批新型冠狀病毒肺炎疫情防控補助資金80億元（人民幣，下同），支持各地開展疫情防控相關工作，其中對湖北省預撥35億元。截至14日各級財政已安排疫情防控補助資金901.5億元，其中大陸中央財政安排252.9億元。

(旺報 )

#疫情 #資金 #財政 #補助 #大陸