花蓮縣長徐榛蔚15日率縣府團隊到訪台灣燈會主展區。（台中市新聞局提供／陳淑娥台中傳真）

台灣燈會開幕迄今佳評不斷，共有10縣市花燈共襄盛舉，全台不少縣市首長、代表或機關率隊參觀，包括包括台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善均陸續拜訪；花蓮縣長徐榛蔚15日到訪主展區，讚賞台灣燈會美不勝收，直到閉園時仍意猶未盡。

台中市府表示，台灣燈會是台灣的盛事，市府在主展區規畫「好市共榮燈區」，融合台中市、桃園市、新竹縣等10縣市花燈，打造富有各城市特色的寶島燈光樂園，更創下歷年來最多縣市參與紀錄！

花蓮縣長徐榛蔚15日晚間攜縣府團隊至台灣燈會感受燈區魅力，雖然天空時而下起毛毛雨，多元且精采的內容，令徐榛蔚稱讚不已，直到閉園時仍意猶未盡。日前則包括台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、雲林縣縣長張麗善以及代表或機關率隊參觀。

市府指出，台灣燈會展至2月23日，主展區規畫「動物狂歡嘉年華」燈區，15米恐龍現蹤燈會現場；「環•台中光影燈區」打造360度光雕秀，震撼感十足；也邀請英國珍寶馬戲團為台中量身打造「台灣首演」、「全球唯一」戶外高空特技秀，還有主燈「森生守護-光之樹」融合地景導入光影科技，打造屬於台中的生命力，歡迎民眾一同感受燈會的美麗與魅力。

(中時 )