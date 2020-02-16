竹南鎮龍鳳漁港15日晚間發生一名女子疑因酒後不慎摔落北堤消波塊，卡在2個消波塊夾縫中哀嚎呼救，民眾聞聲向海巡署第3岸巡隊龍鳳安檢所報案，海巡人員趕往搶救，會同趕來的警消人員將女子救出送醫，由於女子神志狀況不穩，確實摔落原因尚待調查。

15日晚間19時許，第3岸巡隊龍鳳安檢所接獲民眾通報，在竹南龍鳳漁港北堤端，有一名女子跌落消波塊內，安檢所立即派員趕往現場，發現女子摔落2層樓深的消波塊，並卡在2塊消波塊間縫隙，不停地哀嚎呼痛，海巡官兵見狀立即爬下消波塊，試圖將女子拉上，並通報消防局竹南分隊及竹南警分局員警前來協處。

女子摔落竹南龍鳳漁港北堤消波塊。（謝明俊傳真）

第南龍鳳漁港發生紅衣婦人摔落北提消波塊內，海巡龍鳳安檢所官員及竹南消防分隊人員合力將婦人救回。〔竹南消防分隊提供／謝明俊苗栗傳真〕

經海巡及消防人員接力將女子救援上岸，初步檢查女子僅左大腿有擦傷，生命狀態穩定，但消防人員聞到女子身上有明顯酒味，不排除是酒後失控才摔落消波塊。經安撫女子情緒後由消防分隊救護車協助將女子送醫，摔落原因尚待進一步調查。

(中時 )