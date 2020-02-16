新冠肺炎在各國不斷升溫，不僅大陸、日本、泰國、新加坡也都拉警報，尤其輕症和無症狀感染者恐造成社區群聚感染的破口，胸腔醫學會指出，因為這人「很難抓出來」，因此建議，今起應該放寬通報定義，擴大採檢對象，只要和外國人有接觸的發燒者，都應該要採驗，一個都不能放過。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長、高雄長庚醫院副院長林孟志表示，現在根據許多資料可以高度懷疑，這些輕症者和無症狀感染者，也具有傳染力。然而，這些人因為症狀輕微，甚至沒有症狀，可能不會去就醫，因此「很難抓出來」，但卻是社區感染最大的來源。

因此，林孟志表示，必須在原本通報定義，也就是符合陸港澳旅遊史，以及發燒等症狀者才要採檢，已經不足夠，他說，現在包含日本、泰國、新加坡的疫情都變得嚴峻，許多民眾即使沒有相關旅遊史，但也可能因為接觸到外國人，若又剛好是無症狀感染者，而因此被傳染，卻可能因為沒有旅遊史，醫院沒有對其採檢，導致放過一名疑似個案最後形成社區群聚。

社區感染最大的破口就是無症狀感染者，因此為了全面防堵惡化到社區感染或是疫情擴大，林孟志建議，今起就應該全面放寬採檢標準，只要民眾有接觸到外國人，無論是哪國人，若發生發燒或是咳嗽等呼吸道症狀，就醫時應該告知接觸史，同時立刻採檢，才能更全面抵擋社區感染發生。

(中時 )