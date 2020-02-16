程茉日前趁著戲劇《墜愛》拍戲結束空檔，臨時起意飛往歐洲，隻身遊玩巴黎、倫敦14天，暢遊羅浮宮、塞納河畔、香榭麗舍與哈利波特月台等知名景點，圓了自己兒時夢想。但她一度搞錯地鐵站，走進治安差的區域，手機沒電失去作用，又沒帶證件無法證實自己身分，一度人間迷航。程茉事後笑說：「朋友知道後，都叫我程大膽，但我應該是憨膽啦。」

程茉趁拍戲結束空檔，到歐洲暢遊14天。（艾迪昇傳播提供）

程茉在啟程前就耳聞巴黎要慎防扒手，因此她在旅行的前兩天十分戒慎，不背包包，把信用卡、金錢與護照全塞在貼身口袋。到了第三天，她膽子大了起來，貪圖方便沒帶護照和手機充電器就出門，不料卻在晚上返回旅館時下錯地鐵站，「我一出站就覺得不妙，出口附近很荒涼沒店家，三五成群的男生蹲坐在路旁，見到我猛吹口哨，我嚇到背都冒汗」。更慘的是她手機沒電關機，身上的錢又不夠買另一張地鐵票，眼看著群聚男生已準備起身過來搭訕，程茉情急下奔往路口彩券行，借了電話才聯絡上當地朋友前來解救，她說：「現在回想起在巴黎迷路事件，仍會心跳加速。」

除了迷路小驚險，程茉對整個旅程十分滿意，她興奮描述：「本來我到羅浮宮因為太晚看不到名畫《蒙娜麗莎》，我一直求保全，他才讓我從另一個入口去進去觀賞；老佛爺百貨超壯觀，排隊買名牌的人龍更壯觀；歐洲之星列車的廁所大到可以跳舞耶。」

程茉到羅浮宮體驗藝術之美。（艾迪昇傳播提供）

整趟旅程機票加上食宿共花13萬元，雖然花了不少錢，但她大喊值得，「以前常為了工作放棄生活，但工作一段時間後，就會想要停下腳步充一下電」。對一個人旅行，程茉說除了自己喜歡這樣的方式，也是因為工作性質帶來的無奈，她說：「我有幾個好朋友，專門玩歐洲，我曾有3次報名，連錢都交了，但因為工作通告，只好放他們鴿子，久了我也不敢再約。」

(中時 )