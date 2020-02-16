我駐日代表謝長廷昨天（15日）在臉書上發表有關處理鑽石公主號乘客的意見或問卷，和中央流行疫情指揮中心決策並不一致，外交部對所造成的混淆與困擾表示歉意。

外交部強調，防疫視同作戰，我國中央流行疫情指揮中心就疫情防控是全國唯一的決策及統籌單位，外交部全力配合並尊重指揮中心的專業判斷及指揮。

(中時 )