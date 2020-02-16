謝長廷與疫情中心不一致 外交部致歉 13:342020/02/16 中時 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 （圖／摘自謝長廷臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 我駐日代表謝長廷昨天（15日）在臉書上發表有關處理鑽石公主號乘客的意見或問卷，和中央流行疫情指揮中心決策並不一致，外交部對所造成的混淆與困擾表示歉意。 外交部強調，防疫視同作戰，我國中央流行疫情指揮中心就疫情防控是全國唯一的決策及統籌單位，外交部全力配合並尊重指揮中心的專業判斷及指揮。 (中時 ) #外交部 #疫情 #新冠肺炎 #謝長廷 #道歉 #指揮中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情黑天鵝來襲 A股反迎機遇 04:092020/02/12 焦點新聞 外交部抗議推擠女警 前立委陳宜民出庭 15:532020/02/12 社會 喜訊！陸海南海口新增5名新冠肺炎患者出院 19:382020/02/12 兩岸 高端疫苗 申請「新型冠狀病毒核酸檢測」醫材許可 18:592020/02/12 財經 抗疫提升為人民戰爭的背後 04:092020/02/13 論壇廣場 高市防疫人力傳爆肝？ 衛生局澄清：輪班制 14:082020/02/13 生活 不怕疫情影響房地產 他預期大台中房市未來5年將持續爆發 17:242020/02/13 生活 菲仍拒台人赴菲 凍外勞？勞動部：尚未接到外交部通知 18:102020/02/13 生活 新冠肺炎何時終結？醫師揭它和SARS恐怖差異 22:182020/02/13 生活 網紅染新冠肺炎曝院內「像地獄」道歉影片疑「照稿念」 12:022020/02/15 娛樂 政治熱門新聞 罷韓二階連署破30萬 韓國瑜的反應竟是... - 政治 罷韓二階連署達標 李艷秋這篇貼文竟被網挖出 - 政治 鑽石公主號台人擬包機接回 1450崩潰 - 政治 - 旺報 顏清標請媽祖助韓國瑜「這件事」！韓粉大呼感動 - 政治 罷韓第二階段連署達30萬份 國民黨嗆6字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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