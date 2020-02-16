支付寶研發健康碼 料全大陸推廣 14:012020/02/16 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據中新社官方微博「國是直通車」報導，在大陸國務院辦公廳電子政務辦的指導下，阿里巴巴旗下的支付寶正加速研發全大陸統一的健康碼系統，並將於下周上線。 據了解，健康碼是在杭州率先推出的基於數位化能力的健康評估證明，可作為疫情期間復工人員流動的通行憑證。本月11日在杭州率先實施，讓領取綠碼的人員憑碼通行，領取紅碼和黃碼的人員需按規定隔離並健康打卡，滿足條件後將轉為綠碼。 (旺報 ) #健康 #大陸 #人員 #杭州 #通行 也許您會感興趣 推薦閱讀 凱擘攜手聯新打造健康保健室App 守護全家健康 09:022020/02/12 科技 陸生無法報到 歐美大學荷包扁扁 04:092020/02/12 焦點新聞 停止兩岸民粹惡性激盪 04:102020/02/12 論壇廣場 工商社論》疫災凸顯出的大陸社會及產經重大課題 04:102020/02/12 財經要聞 在台大陸人士 允專案延長居留 04:102020/02/12 財經要聞 保險國際勳章 亞太保險獎報名 04:102020/02/12 產業．科技 今年首例本土傷寒！ 菲律賓籍男拉血便後確診 10:342020/02/14 生活 泡澡排毒反傷肌膚？ 中醫師：這2件事沒做對 10:512020/02/14 生活 防範新冠肺炎 杭州公布第二批備案核准復工企業名單 22:062020/02/15 兩岸 毒王林孝道 擁十餘艘運毒船隊 11:532020/02/16 社會 財經熱門新聞 期交所董事長許虞哲去世 享壽67歲 - 財經 疫情凶猛為何美股逆天？這數字洩底 - 財經 陸「苦日子」要來了…這3字讓台灣這總統不爽 - 財經 獨家》桃機董座王明德屆齡不延任 民航局林國顯恐是大黑馬 - 財經 - 工商 黑天鵝毀了貿易協議！ 北京兩頭燒...災難在後頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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