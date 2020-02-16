據中新社官方微博「國是直通車」報導，在大陸國務院辦公廳電子政務辦的指導下，阿里巴巴旗下的支付寶正加速研發全大陸統一的健康碼系統，並將於下周上線。

據了解，健康碼是在杭州率先推出的基於數位化能力的健康評估證明，可作為疫情期間復工人員流動的通行憑證。本月11日在杭州率先實施，讓領取綠碼的人員憑碼通行，領取紅碼和黃碼的人員需按規定隔離並健康打卡，滿足條件後將轉為綠碼。

(旺報 )