新冠肺炎肆虐，日前返台的首批包機台商將於2月18日解除隔離，但第2批包機何時返台，仍尚未定案，滯留武漢台人自救會14日號召50多人向陸委會遞交陳情書。前國民黨立委孫大千認為，滯留在武漢的台灣同胞，每多待一分鐘，就多一分受到感染的風險，他也對此提出五大疑點！

孫大千在臉書指出，捍衛每一位國民的安全是政府的天職。滯留在武漢的台灣同胞，每多待一分鐘，就多一分受到感染的風險。民進黨政府與其浪費時間和北京政府打口水戰，不如「打開天窗說亮話」，向台灣社會清楚的說明幾個問題。

第一，台灣現在的防疫準備和醫療資源是否能夠承受滯留在武漢將近1000位台胞返國？如果有困難，當然必須以大多數人民的權益為重。但是如果負擔無虞，為什麼不在最短的時間之內將全體台胞撤回呢？

第二，政府是準備一次將所有台胞撤回？還是計劃分批執行？倘若是後者，為什麼不直接和陸方訂下計劃，並且同時公布每一批撤回行動的規劃時間，以安定目前滯留在武漢台胞的人心呢？

第三，既然民進黨政府和北京當局就「優先返回名單」陷入羅生門的困境，政府能不能公布下一批優先返回名單成員的年齡背景以昭公信呢？

第四，如果決定要接回所有滯留武漢的台灣同胞，為什麼一定要堅持由華航來執行呢？由東航執行究竟讓民進黨政府有什麼樣的疑慮？如果是擔心東航在撤離班機上座位的安排不夠嚴謹，我方為什麼不能夠要求對方配合調整呢？

第五，如果民進黨政府是擔心大陸方面的檢疫不夠確實，或者擔憂把關不夠嚴謹，為什麼不能夠派遣一批台灣方面的工作人員先行抵達武漢，陪同執行撤離，確保登機、飛航期間的防疫工作呢？

(中時電子報)