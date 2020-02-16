為防範新冠肺炎疫情在國內持續擴大，健保署今日宣佈擴大健保卡的旅遊史提醒功能，凡在30天內曾出境至陸、港、澳、新、泰5地的國人，就醫時將跳出提醒供醫護人員參考，目前全台共鎖定43.9萬筆資料，預料將進一步縮小防疫破口。

健保署資訊組張齡芝科長表示，過去健保卡的旅遊史提醒僅限自大陸、香港、澳門出入境的國人，但近日接獲不少民眾投訴，發現有人自第三地轉機返台，健保卡卻無法跳出陸、港、澳旅遊史提醒，質疑會造成防疫破口。

張齡芝說，為進一步縮小防疫破口，今起將旅遊史的提醒天數從14天延長至30天，範圍也新增泰國、新加坡，只要30天內曾到過陸、港、澳、新、泰五地的機場，醫護人員就能看到相關旅遊史，進行相關醫療評估。

她舉例，過去出境至陸港澳的國人，若從馬來西亞、日本等第三地返台，健保系統會抓不到民眾的相關旅遊史，新制則是修補這項漏洞。

至於未來會不會一併將日本的出入境紀錄也納入？張齡芝表示，健保署與移民署的合作緊密，目前已將相關系統較為複雜的格式、邏輯談妥，只要中央流行疫情指揮中心一聲令下，即可實施。

(中時 )