新冠肺炎疫情持續延燒，治療藥物至今尚未研發出來，坊間卻流傳各式各樣抗疫方法，包括多喝水、甚至吃大蒜能防病毒。世衞近日在網站澄清多項傳聞，酒精、氯、乾手機等並不能殺死新冠病毒，而大蒜是一種「健康食品」，可能有一些抗菌特性，但沒有證據顯示能保護人體不受病毒感染。

世衛關於新型冠状病毒（2019-nCoV）的傳言和事實（部分）：

1. 可重複使用N95口罩？

外科口罩或N95口罩不能重複使用。若曾與新冠肺炎患者或其他呼吸道感染患者有密切接觸，應視口罩正面已受污染，要在不接觸口罩正面的情況下將其取下，並妥善處理。除下口罩後，應用含酒精成分的免洗洗手液或肥皂及水洗手。

2. 全身噴灑酒精或氯能殺死新冠病毒？

不能。全身噴灑酒精或氯不會殺死已進入體內病毒，或會對衣服或眼睛和口腔等黏膜有害。

3. 乾手機能在30秒內殺死新冠病毒？

不能。乾手機不能有效殺死新冠病毒，應常用含酒精成分的免洗洗手液或肥皂及水洗手。將手清洗乾淨後，用紙巾徹底擦乾或以乾手機烘乾。

4. 紫外燈能殺死新冠病毒？

紫外線燈不應用於手部或其他皮膚部位的消毒，因紫外線輻射會導致紅斑。

5. 收到來自中國的信件或包裹安全？

安全。收到來自中國包裹的人沒有感染新冠病毒的風險，因病毒在包裹或信件等物體上不能存活很久。

6. 有專門預防及治療新冠病毒的藥物？

到目前為止，沒有專門用於預防及治療新冠病毒的藥物。

7. 抗生素在預防及治療新冠病毒方面有效？

抗生素對病毒無效，只對細菌有效。新冠病毒是一種病毒，不應將抗生素用作預防或治療手段。

8. 寵物會傳播新冠病毒？

目前沒有證據顯示狗貓等寵物會感染新冠病毒，與寵物接觸後用肥皂及水洗手，可減少其他常見細菌傳播。

9. 體溫掃描儀在檢測新冠病毒感染者方面有效？

體溫掃描儀在檢測因感染新冠病毒而發燒的人士有效。然而，若已經感染但尚未發燒，則無法被體溫掃描儀檢測到。

10. 新冠病毒會影響老年人？年輕人也容易感染？

所有年齡人士都可能受新冠病毒影響。年齡較大和患有哮喘、糖尿病、心臟病等疾病人士感染病毒的可能性也許更大。

11. 奧司他韋（即特敏福）能治療新冠肺炎？

目前還沒證據表明奧司他韋能治療新冠病毒感染。

12. 吃大蒜能預防新冠病毒感染？

大蒜是一種健康食品，可能有一些抗菌特性。

13. 塗抹芝麻油能阻止新型冠狀病毒進入人體嗎？

芝麻油不能殺死新型冠狀病毒（2019-nCoV）。有一些化學消毒劑可以殺死物體表面的新型冠狀病毒，如漂白劑/氯基消毒劑、乙醚溶劑、75%乙醇、過乙酸和氯仿等。

然而，如果把它們放在皮膚上或鼻子下，它們對病毒幾乎沒有影響。把這些化學物質塗在皮膚上甚至是危險的。

(中時電子報)