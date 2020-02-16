通霄鎮衛生所上午8點半開賣，成人口罩半小時內完售，兒童口罩至上午10點尚餘10多份。（巫靜婷攝）

受天氣影響，大湖鄉衛生所一早未見民眾大排長龍的景象，衛生所人員依序販售口罩。（大湖鄉衛生所提供／巫靜婷苗栗傳真）

受天氣影響，大湖鄉衛生所一早未見民眾大排長龍的景象，衛生所人員依序販售口罩。（大湖鄉衛生所提供／巫靜婷苗栗傳真）

全台303家衛生所16日起也能買到實名制口罩，苗栗縣除了原4偏鄉衛生所販賣口罩，其他14家衛生所也於今日開賣，然而氣溫驟降又下大雨，大湖鄉衛生所一早未見人潮大排長龍，許多鄉親反應沒看新聞，不知道衛生所有賣；通霄衛生所則在上午8點半開賣，成人口罩在半小時內全數售罄。

口罩實名制2月6日上路，苗栗縣4鄉鎮泰安、獅潭、南庄、造橋，因鄉內無健保特約藥局，改委由當地衛生所販售實名制口罩，中央流行疫情指揮中心昨公布，自16日起增加全台303家衛生所為販售通路，苗栗縣除了原4鄉衛生所，其餘14鄉鎮市衛生所也於今日同步開賣。

由於16日鋒面通過及寒流南下，苗栗縣一早氣溫明顯驟降、大雨不斷，連帶影響排隊購買口罩的人潮，大湖鄉衛生所上午8點發放號碼牌，8點15分開賣，未見大排長龍的景象，民眾陸續到所購買，上午9點半成人口罩還有4份、兒童口罩還有15份，直到上午近10點才全數售罄。

通霄鎮衛生所上午8點20分發號碼牌、8點半開賣，約半小時內成人口罩賣完，兒童口罩至上午10點還剩下14份；苗栗市衛生所上午9點半發號碼牌、10點開賣，由於雨勢稍緩，人潮湧現，約60名民眾依所方規畫動線，排隊守候於戶外，約半小時成人口罩賣完，剩下兒童口罩數份。

苗栗市衛生所主任謝美倫提到，衛生所為應對販售實名制口罩政策，提前開會向先前已販售的4鄉衛生所討教，針對民眾領號碼牌、排隊動線、雨備方案、人員配置等做規畫，人潮湧入雖一陣繁忙，但沒有出現亂象，衛生所於平日上班日也將提前販賣口罩的時間至8點15分發號碼牌、8點半開始販售。

(中時 )