新加坡15日新增5起2019年冠狀病毒疾病確診病例，其中有3起與神召會恩典堂有關，成為新加坡目前最大的感染群，目前共16起確診病例與神召會恩典堂有關。

目前新加坡冠狀病毒確診數達72起，有54人接受隔離治療、18人出院、6人病危。

新加坡冠狀病毒確診病例來自5個感染群，包括新加坡基督生命堂、永泰行、君悅酒店的國際會議、實里達航空嶺工地與神召會恩典堂。

衛生部15日晚公布最新確診數據，新增確診5名患者中有3起屬於神召會恩典堂感染群，1起和實里達航空嶺工地感染群有關，另外1起病患則與13日確診的私人醫院麻醉師有過接觸。

神召會恩典堂迄今出現多起病例，首起病例於11日確診。確診病例中包括教會主任牧師趙克文，受影響教友也有新加坡國立大學設計與環境學院的一名教授。神召會恩典堂在武吉巴督與東陵教堂，周末平均有4800人出席禮拜。

衛生部指出，這5位新確診的病患近期都沒有赴中國，其中有3人是新加坡公民，1人是孟加拉籍的外籍勞工，最後1人是持有工作准證的中國人。

新加坡迄今有812起疑似病例確認與2019年冠狀病毒疾病無關，但仍有107起病例仍待檢驗結果。值得注意的是，曾與確診病例患者接觸的人已從13日的1368人增加到最新的2093人，其中有1959人仍在新加坡，1697人進行自主隔離，新加坡衛生部目前正聯絡其他262人。

新加坡從1日23時59分起，禁止所有過去14天內曾到過中國的旅客入境新加坡或在新加坡轉機，另也禁止任何持有中國護照的旅客入境新加坡，不過，如果已有一段時間未入境中國，移民與關卡局或許會斟酌處理。

世界衛生組織（WHO）11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

(中央社)