家住日本名古屋的一對夫妻先後確診武漢肺炎，兩人在7日前都在夏威夷度假，名古屋市政府公布這對夫妻曾搭乘列車及航班，呼籲同時間搭乘民眾若出現症狀，可向相關窗口諮詢。

日本放送協會（NHK）報導，名古屋市政府表示，一名60多歲的女性13日出現微燒及頭痛症狀，14日前往醫院看病，名古屋市衛生研究所進行基因檢查，在15日確認感染俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），是愛知縣第4例確診病例。

這名婦女是14日確診感染武漢肺炎男子的妻子，兩人1月28日至本月7日都在美國夏威夷度假，而這名婦女在丈夫13日被送醫急救時，也一同搭上救護車。

60多歲的丈夫目前住院治療，但妻子症狀輕微。

這對夫妻本月7日從夏威夷搭乘直飛航班回到名古屋中部國際機場，並在名古屋鐵道中部國際機場站搭乘晚間8時7分發車的特急列車，前往名古屋市區，並從最靠近自宅的車站徒步返家。

有關這次詳細公布這對夫妻的移動路徑，名古屋市政府表示，因為無法掌握到搭乘同班特急列車的乘客，所以由市政府自行判斷公布。

名古屋市政府呼籲，如果有民眾搭乘同班特急列車出現症狀或是感到不安，可以向市政府或愛知縣政府設置的窗口諮詢。

另外，名古屋市政府也透過航空公司，呼籲跟這對夫妻搭乘相同航班的乘客若出現症狀時，請向就近的保健所進行諮詢。

(中央社)