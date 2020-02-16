中國大陸為兌現擴大採購美農產品，再解禁令。中國大陸海關總署和農業部16日聯合公布，將取消對美國禽類和禽類產品進口的限制。這也是繼2019年11月14日中方宣布解除美國禽肉進口後，進一步擴大到美國禽類產品。

中國大陸「海關發佈」微信公眾號16日宣布，根據風險評估結果，自公告發佈之日起，解除原質檢總局、原農業部聯合發佈的對美國禽類和禽類產品進口的限制，允許符合法律法規要求的美國禽類和禽類產品進口。

在中美貿易恢復談判、中國大陸非洲豬瘟影響大陸國內肉類供應等因素影響下，中國大陸海關總署2019年底才公告解除對美國禽肉進口的限制。

綜合陸媒報導，美國是全球最大肉雞生產國，據USDA統計，美國雞肉2018年產量約1,900萬噸，出口量約315萬，產能全球占比超20％，遠超巴西、歐盟。但自2010年以來中國大陸進口美國雞肉占比逐步下降，並在2015年美國發生禽流感後，中國禁止從美國進口禽肉至今。

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