新型冠狀病毒，人人聞之色變，造成一罩難求亂象，民進黨台中市議員邱素貞16日表示，中央盯口罩產能，優先撥補醫療院所、警消、環保、交通運輸、獨居弱勢族群等相關人員，有效運用口罩資源，地方加強落實每日盤點工作，建議高於1個月安全儲備量，符合防疫需求。

民進黨市議員邱素貞表示，目前台中市防疫物資安全存量狀況，包括，N95口罩有11560個、外科口罩有49000個及全身式防護衣有491件、一般隔離衣有990件，漂白水840瓶；但全市人口數281．5萬人，她認為，有效降低疫情的衝擊，防疫物資應保持1個月安全量。

邱素貞憂心地說，新型冠狀病毒疫情延燒，政府落實執行防疫工作，降低疫情的衝擊，是當前首要課題。衛生相關單位務必落實防疫物資整備工作，防疫視同作戰，每日盤點儲存量，高於1個月安全儲備量，妥善做好各項因應準備工作。

此外，中央流行疫情指揮中心，自今年1月31日起至4月30日止全數徵用國內口罩工廠生產一般醫用口罩及外科手術口罩，台中市衛生局自2月2日起至11日止，共獲得中央配撥口罩186萬多片；邱素貞建議優先提供醫療院所、警消、環保、交通運輸、獨居弱勢族群等相關人員使用。

(中時 )