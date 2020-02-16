郭品超憑藉著WeTV《將夜2》、WeTV《三生三世枕上書》兩部戲劇作品。開春霸屏小螢幕，他在《枕上書》飾演西海二皇子，是迪麗熱巴在阿蘭諾夢境時的師父，角色即將登場，他自嘲大概是整部戲最多話的一個人，「可以說個三頁紙都說不完！」談到與迪麗熱巴合作印象，他也坦言迪麗熱巴太漂亮了，對戲時心中很緊張，心臟一直蹦蹦跳，「好在我見過大風大浪，把這樣的情緒壓抑住，沒被大家看出來。」

郭品超演出《三生三世枕上書》。（WeTV提供）

郭品超認為自己在《將夜2》角色個性「高冷霸氣」，《枕上書》則是「暖男仙氣」，兩個角色個性極具反差，又說與《枕上書》高偉光認識了十多年，兩人因拍雜誌而認識，回憶起當時情景，郭品超直說，「很難得遇到比我高的人！」身高188公分的他，碰上191公分的高偉光，讓他印象深刻至今，兩人第一次拍雜誌的合照還留著，也笑虧高偉光沒他帥。

郭品超在《三生三世枕上書》中風度翩翩，看起來仙氣十足，談到對於角色形容，他用外型高大、帥氣英勇、聰明絕頂、風流倜黨集優點於一身的男人來誇讚，更對於角色「仙氣飄飄」的舉止印象深刻。一場他要高處「吊威牙」落下，只見導演搬來電扇狂吹，讓他絲質的戲服隨風擺動，直呼覺得夢幻。

他在《將夜2》飾演二師兄，頭頂戴了高達25公分的高冠，他曾透露，「為了頭頂這個冠，定了三次裝，188公分身高再配上這25公分的冠，鏡頭前都要出框了！」又說，這個高冠有點重量，轉頭走路變得困難，笑說二師兄這個角色幾乎都用鼻孔在看人。

郭品超在《將夜2》頭戴高冠有點重量。（WeTV提供）

郭品超在《將夜2》頭戴高冠有點重量。（WeTV提供）

(中時 )