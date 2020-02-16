台南市長黃偉哲大啖胡蘿蔔汁，新鮮美味又能增加抵抗力。（莊曜聰攝）

拔蘿蔔體驗活動很受親子歡迎。（莊曜聰攝）

眾人揪團拔蘿蔔滿載而歸。（莊曜聰攝）

拔蘿蔔活動開放不到1小時，上萬根蘿蔔都被拔光。（莊曜聰攝）

台南將軍胡蘿蔔產業文化節16日登場，拔蘿蔔體驗吸引上千人潮，1小時不到就拔了上萬根蘿蔔；雖然今年胡蘿蔔因雨災減產4成，但受到新冠肺炎疫情影響，來自香港的訂單大量湧入，將軍區農會總幹事吳明成表示，將軍胡蘿蔔每年出口光是香港地區就有2400公噸，今年可望打破這個紀錄，是少數受肺炎疫情影響而逆勢成長的外銷蔬果。

吳明成指出，將軍紅蘿蔔因為品質好，很受貿易商歡迎，尤其是香港市場，一年大約在2400公噸左右，近期受到新冠肺炎疫情影響，大陸生鮮蔬果輸入香港受到限制，訂單大量轉入其他地區，與同時期相比，胡蘿蔔訂單成長1倍以上，貿易商催貨，農民雇工採收、揀選分裝準備送貨相當忙碌，這個產季出口量預期會超過3000公噸。

台南市長黃偉哲表示，胡蘿蔔受災減產，但在相關單位協助下，將農民損失降低，現在是紅蘿蔔產季，民眾對抗新冠肺炎疫情，要有健康的身體，紅蘿蔔有天然維生素，可以增強免疫力，且多吃蔬果對身體有益，紅蘿蔔市場銷路一定會很好。

除了農特產品展售、胡蘿蔔汁、胡蘿蔔料理品嘗外，將軍區農會向農民承租近2分地，分別在16日、22日開放民眾下田體驗拔蘿蔔，今天拔蘿蔔活動11點開始，現場已有排隊人潮，「開拔」後短短一個小時不到，已經拔了上萬根蘿蔔，親子同遊玩得不亦樂乎。

(中時 )