太空人猛將「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)遭到謠言包圍，咬定他打擊時在身上暗藏蜂鳴器之類的電子裝置。隊友柯瑞亞(Carlos Correa)為了幫他解圍，反而講出更多鬼話。

根據柯瑞亞所說，阿土伯是不願作弊的，例如敲打垃圾桶作弊的方式，阿土伯就沒有參與。「有幾次我們使用敲打垃圾桶發信號，艾爾圖維就要走進休息區找那個敲垃圾桶的人算帳，因為他不想要這樣，他想要堂堂正正比賽。」

「艾爾圖維是一個乾淨的球員，他拒絕參與作弊，他不想砸掉自己的名號。此外還有瑞迪克(Josh Reddick)、坎普(Tony Kemp)也都不想要參與。」

至於阿土伯開轟之後球衣不給碰，柯瑞亞也有解釋：「他的妻子希望我不要再拉掉他上衣了，她不喜歡那樣。當時他還有一個未完成的刺青，不想讓大家看到。艾爾圖維絕對沒有作弊。」

話雖如此，除非太空人打者戴著耳塞，他們還是能聽到敲打垃圾桶的聲音，這樣真的能說自己是清白的嗎？柯瑞亞還說2017年世界大賽的暗號比較複雜無法破解，所以他們是正大光明打敗道奇。大嘆冠軍被偷走的貝林傑(Cody Bellinger)聽到這些話可能又要暴跳如雷了。

(中時電子報)