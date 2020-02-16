前總統府侍衛長張捷中將在總統府私菸案爆發後隨即請辭，調任陸軍司令部委員並記一大過兩小過，若1年內無新職派任必須退伍。據透露，張捷已於2月1日調任國防部參事，此一人事調整，代表張捷有了翻身機會，引起軍中關注。

軍方人士說，張捷是去年7月調陸軍司令部委員，如今調至國防部參事，差別是不必在今年7月須被迫退伍，而且參事可以兼任軍中職務。軍方人士說，之所以給張捷一個機會，是因他雖抽煙，但沒有買私菸，當初記過調職，只是負起政治責任。不過也有人認為，如果不是蔡英文總統高票連任，張捷很可能就一直當陸軍委員，並在7月退役。

另前永和警衛室主任林國欽、陳逸夫亦於私菸案中遭懲處，兩人亦調陸軍委員並記大過，但這波沒有異動，軍方人士說，最大差別即是兩人不但有買煙，而且實際負責總統府官邸管理權責。依軍中規定，林國欽、陳逸夫擔任陸軍委員1年便須退役，唯監院刻正調查私菸案，兩人能否在7月退役，仍將視結案的時間與調查結果而定。

軍方人士指出，真正負責總統府官邸督導實權的人，是總統府侍衛長柳惠千少將，但柳惠千沒買私菸，所以僅記大過而且沒有調職。

(中時 )