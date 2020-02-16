媒體日前報導模里西斯依照WHO公布疫情報告，禁止我國人入境，台灣漁民向政府求援，但外交部第一時間否認，立委溫玉霞今天指出模里西斯是台灣遠洋漁業的重要基地，每年約有600 艘船次會停泊進行卸魚、補給、維修及船員替換等作業，台灣船東也須配合核發薪水並處理業務，一旦被禁入境，對台灣的漁業衝擊很大。她強調，此事已讓台灣船東和漁民憂心不已，希望蔡政府重視並解決，外交部應儘速公布實情，千萬別粉飾太平。

外交部日前曾表示，有關模里西斯禁台令訊息不正確，還表示模里西斯絕未禁止我國人入境，但之後又傳出台入境即遭隔離，且隔離環境惡劣故又不斷向政府求助。由於外交部之後無更明確說法，外交部網頁皆無相關訊息，立委溫玉霞透過模里西斯台商會和友人查詢得知確實持中華民國䕶照都不能上飛機，且不論從何地轉機航空公司皆拒載。

溫玉霞指出，稍早前台灣船東和船員因應作為是在馬來西亞停留14天再入境模國，如今連經由第三地都禁止入境，是否因模里西斯是個小島，醫療資源不足，所以格外緊張，對台人格外嚴格？溫玉霞說，2003年SARS發生時，持中華民國護照也完全不能入境模里西斯，因此這是早有先例，外交部不該後知後覺，於國人不斷傳出被拒入境或受困時，才積極要求駐南非代表處溝通協助。

溫玉霞說，得知台人被隔離後，外交部已經有公使和組長等三位前往模里西斯遊説關心，當地的台商會和急難救助協會也提供緊急救助，將補給品透過醫護人員送至隔離房。她說，目前，詢問模里西斯移民局都說可以入境，但該國衛生部卻表示係按照WHO的公告執行，把台灣和大陸劃成同一疫區，因此不能放行，因此問題的根源還是WHO的公告，不該將台灣置於中國疫區；外交部除積極向模里西斯政府溝通，也應該再加把勁，尋求所有支持台灣參與WHO的國際力量，盡速將台灣自「中國疫區」移除，這才是外交部的當務之急！

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(中時電子報)