洪姓女網友曾在自己臉書上寫到，「我成功的散播病毒」。（翻攝臉書）

1名洪姓女網友在臉書各大社團自爆，2月15日因為半年前跑去武漢找工作，結果被封城困住幾天，最後花了15萬元，請1名叫「硯哥」的人幫忙她偷渡。由於該貼文有在「高雄大小事」社團出現，高市衛生局接獲通報後，與高市刑警大隊一同調查，目前還在偵辦當中，但若散布有關疫情相關不實謠言，最高恐罰50萬元。

該名網友在PO文提到，半年前跑去武漢找工作，結果被封城困住幾天，拖了兩三天要回台回不出來，結果看到馮一硯大哥的廣告，本來想說身上東西包一包要跑路，想說帶著剩下幾十萬的家當財產，就給他拚了。

內文寫到，「結果硯哥真的帶領我去他的私人管道偷渡，費用扣掉武漢道海邊的車費後還要15萬」，這次真的嚇到了，也答應硯哥從此不再去武漢工作了，「如果今天沒有硯哥，我可能回不來了，真的很謝謝硯哥，真的是我的再生父母，讓我不用困在那裡，可以回到台灣」。最後還留下這名「硯哥」的LINE帳號。

網友看見貼文紛紛撻伐，不過這則貼文真實性有多高，目前不得而知，本報追查發現，該貼文是刻意散布到網路的，除了「高雄大小事」外，還有「桃園人」、「我是澎湖人」、「網路賺錢廣告免費po文」、「香港警察」、「發文到 台北桃園打工兼職八大公關酒店伴遊工作」等等加起來約10個社團。

因此，無法從該女貼文看出是否為高雄人，該女子在其個人臉書也PO文還寫到「我成功的散播病毒」，個人檔案顯示現居台中市、來自彰化市。對此，高市衛生局表示，目前無法證實對方是否為高雄人，但因為有人舉報她在「高雄大小事」貼文，因此已經請高市刑大警方調查偵辦。

衛生局指出，不論如何會先調查真偽，畢竟還當事人出面說明才能明朗，不過在網路散布有關於疫情相關的不實謠言，已經違反傳染病防治法恐面臨50萬元以下罰緩。如果她的偷渡行為屬實的話問題更大，除了違反移民法外，還涉嫌拒絕規避居家檢疫，必須得強制送隔離。高市刑大則回應，「相關訊息已由主管機關衛生局說明，目前案件偵辦中。」

(中時 )