鑽石公主號郵輪今（16）日再新增70個新冠肺炎確診病例，船上總確診數來到355人，以全船約3,700人來計算，感染率逼近10%。此外，因應疫情擴大，繼美國、香港之後，加拿大也宣布將派遣包機載回船上公民。

鑽石公主號16日再新增70個新型冠狀病毒確診病例，船上總確診數來到355人。

日本厚生勞動省表示，停靠在橫濱港的鑽石公主號郵輪今日再新增70名新型冠狀病毒確診病例，使得這艘郵輪上的確診病例數上升至355例。以全船約3,700名乘客及工作人員來算，感染率逼近10%。

日本共同社報導，日本厚生勞動大臣加藤勝信今日在日本放送協會（NHK）節目上表示，新確診的70人中，有38人未出現發燒或咳嗽等症狀。該艘郵輪至今共有1,219人進行病毒檢測。

他說，郵輪主要從70歲以上老人開始進行病毒檢測，結果為陰性、健康無虞的人士，於19日隔離期結束後即可下船。目前日本官方已著手對70歲以上人士進行檢疫，未滿70歲人士也將於今日前後進行病毒檢測。他說，所有人員下船時不會再進行二次檢測。

值得注意的是，由於鑽石公主號疫情持續惡化，美國、香港昨（15）日已相繼宣布派遣包機，載回船上公民。加拿大政府當日稍晚也宣布，將派遣專機接回家國公民。加拿大環球新聞（Global News）引述加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）聲明指出，「為因應鑽石公主號上乘客面臨的特殊情勢，並且減輕日本醫療體系負擔」，因此做出派遣包機決定。

(中時電子報)