胡瓜、白家綺16日主持民視《台灣那麼旺》，年後首次錄影，胡瓜被問到老搭檔董至成婚變一事表示：「董哥很難找，大家最近忙的事情都是周遭的事情、家裡的事情，我又剛從新加坡回來，大家的心情都在疫情上面，比較少提到這些風花雪月的事情。」謝忻莫名捲入董至成婚變，被指在車上更衣惹怒董妻羅若云（Theresa），胡瓜透露，「謝忻蠻傷痛的，為這件事情很傷腦筋，那時候她人在國外，打給我哭得很傷心，不知道為什麼大家要這麼寫她。」

胡瓜表示：「謝忻剛經歷這個事件，等於大家又丟了一坨大便給她，我說沒關係，澄清就好。」他強調，「大家過去錄影感情都不錯，可能是衣服放在車上，造成這種誤會，但這個跟董哥的離婚事件沒有關係。」他提及當初與董至成一起主持，Theresa舅舅跟胡瓜是好友，胡瓜約董至成一起到Theresa舅舅家玩，才促成兩人緣分。至於Theresa遭爆戀上女教練，胡瓜則回應：「不知道，謝謝大家。」

胡瓜（左）、白家綺希望疫情趕快降溫。（民視提供）

新冠肺炎疫情緊張，《綜藝大集合》18年來第一次從外景節目，改為棚內節目，胡瓜表示：「當初接到這個命令，我倒是沒這麼緊張，過去SARS也在戶外，但這次還是謹慎好，雖然傳染力高，但致死率低，大家不用恐慌。」他也提及，「病毒之後，大家會練成好習慣，勤洗手。」白家綺則慶幸，「我們很幸運，小孩固定會去打預防針，剛好疫情爆發前，採買了口罩。」

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