新冠肺炎持續延燒，不少民眾認為，到了夏天疫情就會趨緩，但人氣小兒科醫師 黃瑽寧指出，新冠肺炎和流感較為相似，在熱帶地區一年四季都會有案例，除非是高緯度國家，才會有所差異，加上又有無症狀感染者，他悲觀表示，恐怕不會百分百消失，更「不用期待它自殺」，民眾必須多洗手才能自保。

台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣感染科醫學會今天舉辦「嚴重特殊傳染性肺炎（2019-nCoV）臨床研討會。會中馬偕小兒科醫師黃瑽寧針對近日國際發表期刊整理出包含新冠肺炎喜歡「找上」男性、高齡者以及相關特性。

目前國內無症狀感染者越來越多，黃瑽寧直言，新冠肺炎不像過去SARS發燒才會有傳染力，因此很好控制，現在則可能達10%的人，都是輕微的症狀，可能在抓出來之前，就已經感染給下一個人，要百分百抓到，已經很難回溯，因此要像SARS一樣百分百消失，他直言：「我很悲觀」。

且各界都認為，夏天來臨病毒就會消失，黃瑽寧也直言，根據流感過去研究以及治療的經驗，當初只有除英國等高緯度的地方，才有四季的差異，包含廣州等氣溫和台灣相似的亞熱帶地方，因四季不明顯，流感一整年都有，因此不用期待夏天病毒「自殺」。

黃瑽寧表示，即使新冠肺炎可能最後不會消失，他認為也不用太過悲觀，只要民眾落實勤洗手就更重要，就像預防流感的方式來做自我防護，就能達到很好的保護效果。

(中時 )