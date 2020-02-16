葉門叛軍擊落沙國龍捲風戰機

沙烏地阿拉伯領導的聯軍證實，一架沙國「龍捲風」（Tornado）戰機在葉門部隊單位附近執行支援任務時墜毀。而葉門叛軍則聲稱，他們是在14日晚擊落這架戰機。

據BBC與《航空家》（Aviationist）網15日報導，聯合國說，沙國帶頭的聯軍15日對葉門發動空襲。而這顯然是在報復伊朗撐腰的什葉派「青年運動」（Houthi）叛軍聲稱擊落沙烏地戰機，至少造成焦夫省（Al Jawf）哈傑（Al-Hayjah）區31名平民喪生。初步報告顯示，另外起碼有12人受傷。

「青年運動」官員說，在沙國的報復空襲中，有婦孺受害。不過沙國只說，周六在執行搜救任務時，可能無意間傷及部份平民。

叛軍的馬西拉電視台（Al-Masirah television）說，這架戰機被「青年運動」以先進的地對空飛彈擊落。據稱墜機地區遭聯軍多次空襲，而當地居民紛紛聚在機體殘骸附近。

BREAKING: Footage from @almasirah claims to show the moment the Saudi Tornado was shot down over Yemen last night. pic.twitter.com/xpTfgOG38x — Conflict News (@Conflicts) February 15, 2020

「青年運動」2015年3月推翻國際承認的葉門政府後，沙烏地領導的遜尼派聯軍就插手葉門事務。

廣泛認為，這場衝突是遜尼派沙烏地和什葉派宿敵伊朗之間的代理人戰爭。葉門衝突已導致數萬人喪生，其中多半是平民。聯合國說，這是世界最嚴重的人道危機。然而，雙方近來在葉門北部的交戰加劇，恐怕會讓這個慘遭戰爭蹂躪的國家人道危機變本加厲。

(中時電子報)