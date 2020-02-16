基隆市長林右昌、市議會副議長林沛祥遵循著「減碳．樂活．環保」的活動的宗旨，攜手基隆客家同鄉會以客家美食的好滋味，伴隨著客家藝文的展演，來舉辦饒富趣味且變化多端的客家文化饗宴。（吳康瑋攝）

基隆市長林右昌、市議會副議長林沛祥遵循著「減碳．樂活．環保」的活動的宗旨，攜手基隆客家同鄉會以客家美食的好滋味，伴隨著客家藝文的展演，來舉辦饒富趣味且變化多端的客家文化饗宴。（吳康瑋攝）

基隆市長林右昌、市議會副議長林沛祥遵循著「減碳．樂活．環保」的活動的宗旨，攜手基隆客家同鄉會以客家美食的好滋味，伴隨著客家藝文的展演，來舉辦饒富趣味且變化多端的客家文化饗宴。（吳康瑋攝）

基隆市長林右昌、市議會副議長林沛祥遵循著「減碳．樂活．環保」的活動的宗旨，攜手基隆客家同鄉會以客家美食的好滋味，伴隨著客家藝文的展演，來舉辦饒富趣味且變化多端的客家文化饗宴。（吳康瑋攝）

基隆市長林右昌、市議會副議長林沛祥遵循著「減碳．樂活．環保」的活動的宗旨，攜手基隆客家同鄉會以客家美食的好滋味，伴隨著客家藝文的展演，來舉辦饒富趣味且變化多端的客家文化饗宴。（吳康瑋攝）

基隆市客家年度盛事「天穿日」於16日在文化中心廣場舉行，客家鄉親們熱情參與，基隆市長林右昌、市議會副議長林沛祥遵循著「減碳．樂活．環保」的活動的宗旨，攜手基隆客家同鄉會以客家美食的好滋味，伴隨著客家藝文的展演，來舉辦饒富趣味且變化多端的客家文化饗宴。

林右昌表示，許多小朋友們一起參與天穿日，讓客家文化藉由天穿日傳承下去，正是這項活動最主要的意義，他指出，可以藉由這個機會引導民眾學習客語、體驗客家生活，認識客家文化內涵，同時激發成人與兒童學習客家語言的動機，讓大家在多樣化的活動情境中，邊玩邊學，增加說客語的信心和歡樂。

基隆市客委會主委劉邦常表示，客家人從小就相信，過去神話中女蝸補天的日子就是天穿日，而天空有破洞象徵著「工作呈現入不敷出」，所以特別把這個日子定為休息日，讓客家鄉親在等待補天的工作結束之前，可以整理客家事務，並稍做休息，他也感謝大家的熱情投入，期許透過天穿日讓客家文化得以永續傳承。

劉邦常指出，活動主題「一家人～共下尞天穿」，希望所有參加的民眾，像一家人一樣來分享客家美食以及藝文饗宴的樂趣，現場包括客家文化導覽、客家魔法學院親子客語闖關活動、擲骰子客語闖關活動、客家粄「牛汶水」現場教學示範、美食饗宴園遊會、客家等路商品展售及客家甜酒釀大放送等，陪伴市民度過別具特色的客家節慶。

(中時 )