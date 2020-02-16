停靠在日本橫濱港的鑽石公主號遊輪於16日上午更新確診感染新冠肺炎的人數，日本放送協會NHK指出，船上再發現新增70名感染者，確診人數增加至355人感染。基隆市長林右昌指出，鑽石公主當天早上6點抵達基隆港而且開始下船，提醒時已經來不及，所以市府在香港發布旅客確診案例後，便立刻進行補救措施，日前居家隔離剛結束，無論全國或基隆都沒有相關案例發生，這是值得慶幸的事，但也感到「心有餘悸」。

林右昌指出，當疫情開始爆發時，市府不等中央指令就積極清查、追蹤可能疑似感染群體，第一時間回報中央，提供後續防疫指揮策略，他說，「防疫不分中央或地方，都是全民的工作」。

林右昌表示，根據中央指揮要求海港和空港檢疫標準一致，不過，一艘船上有4000名旅客，但港口只有單一個通關口，入、出境旅客都非常密集，他在1月31日早上就與行政院副院長陳其邁以視訊討論防疫，當時大家都在叫著口罩量不足，他就有特別提醒中央注意基隆港為遊輪母港，每次的通關都是數千人的流動，他強調，郵輪方面的防疫措施必不可少。

林右昌說，若公主是停在基隆港時，發生確診案例，會產生很大的醫療壓力，他指出，還是會心有餘悸，但發現狀況後續的因應處置，無論中央或地方都盡了最大的努力，他提到，廟口生意雖因此受到衝擊，但其實最大壓力不在台灣，而是大陸的新冠疫情是否能減緩下來，並希望疫情能減緩下來，接著就可以進行後續的振興工作。

(中時 )