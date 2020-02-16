媽媽做的「香菇饅頭」，讓原PO以為真的是香菇！（照片來源：Dcard）

手指餅乾，擬真度太驚人。（照片來源：Dcard）

像藝術品的「花花果凍蛋糕」。（照片來源：Dcard）

家有神廚！一名網友分享媽媽看食譜做出來的各種食物，根本就像餐廳大廚的手藝，完全可以拿出來賣，讓網友們看得口水直流，還忍不住暴動大喊：「缺女兒嗎？」、「缺兒子嗎？」、「缺女婿嗎？」「缺老公嗎？」。

一名網友在《Dcard》發表「我有一位像神廚的娘」一文，成了熱門文章。原PO分享數十張老媽做的水餃、麵包、蛋糕、點心、燉飯等食物，每一個都美不勝收，還自己命名，看起來完全就像是餐廳大廚作品。

原PO表示媽媽是照著食譜做，當然也是經歷了多次的失敗才有這些成果（麵包烤焦或蛋糕沒發起來），甚至怕她把廚房炸掉。不過媽媽仍讓他崇拜，只是每次問她要不要搞個網站來賣，都被拒絕。

網友們看了神廚媽媽作品激動不已，口水流滿地並高喊：「老媽缺兒子嗎？」、「媽媽缺乾女兒嗎？」、「知道媽媽應該不缺女兒 但⋯有缺寵物嗎？」、「請問你們家缺食客嗎？」、「媽媽還有缺女婿嗎？」、「媽媽還有缺老公嗎？！」。

(中時電子報)