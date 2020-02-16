台中市府15日首度對居家檢疫卻擅自離開住居所的民眾開罰外，另針對一名具居家檢疫條件卻棲身布棚搭建的場所，安排至檢疫所進行隔離；民政局長吳世瑋指出，市府接獲通知後，迅速追蹤該名民眾居家檢疫資料並妥適安排隔離，確認民眾目前身體狀況良好，將繼續觀察，嚴格堅守疫情防線。

吳世瑋表示，該名民眾是經小三通入境，負責的區公所里幹事昨日接獲通知，迅速追蹤此民眾居家檢疫資料，先以電話關懷，得知民眾身體狀況良好，隨後就親自現地查訪。

發現民眾居住地點為使用布棚搭建的臨時棲身住所，里幹事隨即通知民政系統、轄區派出所及衛生局，並於當日由衛生局、消防局、警察局、民政局及區公所人員到場，順利協助將此民眾安排至檢疫所進行隔離。

吳世瑋強調，民政系統嚴格堅守社區感染這道防線，新冠肺炎防疫期間，台中市里幹事及里長非常關懷民眾居家檢疫的情形，努力堅守防疫，預防任何防疫缺口的出現，務必讓整體基層防護網更加完整。

(中時 )