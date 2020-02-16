當第1線醫護人員為對抗新型冠狀病毒防疫努力，也看見民眾愛心！台中市潭子區70歲陳先生，日前熱心載著好幾箱蘋果至台中市衛生局，讓防疫人員大為感動，陳說，送蘋果象徵「保平安」，讓防疫人員補充營養；對防疫人員的支持「醫護人員辛苦了！大家加油！」。

陳先生日前經家人協助載好幾箱蘋果，送至台中市衛生局大廳，陳表示，看到防疫人員日夜辛勞的精神十分感動，所以到果菜市場購買有助於增強自身抵抗力的蘋果，為衛生局防疫人員加油。做有益社會及國家的小事，發揚公民力量，台灣加油，社會安定、健康、快樂。

台中市衛生局長曾梓展表示，從農曆春節開始，第1線防疫人員即犧牲與家人團圓的時間，配合中央流行疫情指揮中心，全力防堵疫情擴散，非常感謝陳姓民眾加油打氣，藉由鼓勵和肯定，防疫人員義不容辭守住防疫第1線，再辛苦都值得，持續照顧守護每1位市民的健康。

台中市衛生局表示，民眾的愛與肯定，除了代表同仁說聲感謝，也相信這份支持溫暖的力量，是支撐防疫人員最大的動力；這份「平安禮」，除贈送給第1線防疫人員外，亦透過社會局分送給北台中家扶中心及弱勢家庭兒童。

(中時 )